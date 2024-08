Palantir Aktie News: Palantir gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,3 Prozent bei 24,18 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 24,18 USD. Bei 24,07 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.625.280 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,83 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 23,37 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 634,34 Mio. USD gegenüber 525,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Palantir dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,329 USD fest.

