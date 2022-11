Palantir Aktie News: Palantir büßt am Freitagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,90 EUR

Der Palantir-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 8,16 EUR. Bei 8,05 EUR markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,38 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.213 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 66,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,44 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 08.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 473,01 USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 375,64 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Palantir wird am 07.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Palantir die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,058 USD je Palantir-Aktie.

