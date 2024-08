Kursentwicklung

Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

09.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 29,60 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 27,34 EUR 0,69 EUR 2,57% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 29,60 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,78 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,28 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.999.030 Stück gehandelt. Am 19.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,83 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 13,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 53,75 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 05.08.2024. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 533,32 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 678,13 Mio. USD ausgewiesen. Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 11.08.2025. Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,349 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie gefragt: Analysten werden nach Bilanz optimistischer Palantir-Aktie zieht kräftig an: Palantir meldet Umsatzsprung Analysten halten Palantir-Aktie für "den Messi der KI": Kursverdoppelung möglich

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie gefragt: Analysten werden nach Bilanz optimistischer Palantir-Aktie zieht kräftig an: Palantir meldet Umsatzsprung Analysten halten Palantir-Aktie für "den Messi der KI": Kursverdoppelung möglich

