Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Nachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 138,30 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 138,30 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 138,48 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,81 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 3.007.194 Aktien.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 139,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 21,23 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 84,65 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.05.2025. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,05 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 883,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 634,34 Mio. USD umgesetzt.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,967 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

