Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Mittwochnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 130,95 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 130,95 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 133,47 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.822.749 Palantir-Aktien.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 133,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,64 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 84,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 05.05.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent auf 883,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,583 USD je Aktie aus.

