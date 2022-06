Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,41 EUR

-0,35% Charts

News

Analysen

Die Palantir-Aktie konnte um 14.06.2022 09:22:00 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 7,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 7,40 EUR. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,90 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,28 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,24 EUR am 12.05.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 446,36 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 341,23 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Palantir wird am 11.08.2022 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,237 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie bricht letztlich um ein Fünftel ein: Palantir macht noch weniger Gewinn als erwartet

Ausblick: Palantir legt Quartalsergebnis vor

Mit starken US-Unternehmen der Krise trotzen: Diese fünf Aktien empfehlen Wall Street-Experten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com