Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 23,12 USD.

Das Papier von Palantir befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 23,12 USD ab. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,85 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,17 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 843.003 Aktien.

Bei 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,97 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 41,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2024 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 634,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 525,19 Mio. USD umgesetzt.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,329 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

