Palantir Aktie News: Palantir macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 30,46 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 30,46 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 31,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,62 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.505.717 Stück gehandelt.

Am 13.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,19 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,40 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,69 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 55,06 Prozent Luft nach unten.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.08.2024. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 678,13 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 533,32 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,352 USD je Aktie aus.

