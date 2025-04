Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 96,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,1 Prozent auf 96,40 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,55 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.948.921 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gewinne von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,33 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 78,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir veröffentlichte am 03.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 827,52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,542 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie zieht an: Vertrag mit der NATO über KI-Anwendungen

IonQ, D-Wave & Co.: Diese Kennzahl ist vor dem Investment in Quantencomputing-Aktien entscheidend

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Börsianer bekommen am Nachmittag kalte Füße