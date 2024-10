Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 42,75 USD.

Das Papier von Palantir gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 42,75 USD abwärts. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,69 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,40 USD. Zuletzt wechselten 951.499 Palantir-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2024 auf bis zu 44,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,48 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 195,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Am 05.08.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 678,13 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 533,32 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,356 USD je Aktie.

