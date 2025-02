Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag im Plus

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 107,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 107,21 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 109,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 107,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.536.832 Palantir-Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 81,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.02.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 827,52 Mio. USD im Vergleich zu 608,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,540 USD je Palantir-Aktie.

