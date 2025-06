Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir stabilisiert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 129,96 USD.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Palantir-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 129,96 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 132,85 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 128,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 129,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.908.306 Palantir-Aktien.

Bei 135,27 USD markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 3,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,23 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 83,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 05.05.2025. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,05 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,86 Mio. USD im Vergleich zu 634,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,967 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie auf Rekordhoch: US-Regierung setzt bei Datenvernetzung wohl auf Foundry-Plattform

Palantir-Aktie freundlich nach Army-Auftrag und Analystenhochstufung

Palantir-Aktie nur wenig erholt: Cathie Wood reduziert Anteil