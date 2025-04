Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 94,98 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 94,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 96,46 USD. Bei 92,85 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 3.206.777 Aktien.

Bei einem Wert von 125,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 32,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 20,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir veröffentlichte am 03.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 827,52 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 608,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,553 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren

Wedbush-Analyst erklärt Palantir-Aktie nach NATO-Deal zu einem Top-Pick für 2025

Palantir-Aktie zieht an: Vertrag mit der NATO über KI-Anwendungen