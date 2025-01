Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Kurs der Palantir

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 74,45 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 74,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 74,87 USD. Bei 74,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.597.571 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.12.2024 bei 84,79 USD. 13,88 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 16,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 78,46 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.11.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Palantir hat ein EPS von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 725,52 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 558,16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Palantir am 03.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Palantir.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,381 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

