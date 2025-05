Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 121,75 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 121,75 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 120,69 USD. Mit einem Wert von 120,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.289.514 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,64 USD. Dieser Wert wurde am 24.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 83,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.05.2025. Palantir hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,05 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 883,86 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 634,34 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,583 USD fest.

