Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 123,40 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 123,40 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 124,12 USD. Mit einem Wert von 121,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.426.174 Palantir-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2025 auf bis zu 133,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 8,16 Prozent zulegen. Am 24.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 83,28 Prozent sinken.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 05.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 634,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,583 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

