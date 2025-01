Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 80,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 81,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.281.848 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,79 USD. Dieser Kurs wurde am 25.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 4,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 80,18 Prozent wieder erreichen.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.11.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 725,52 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 558,16 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 03.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,382 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

"America First" trifft Globalisierung: Trump live beim Weltwirtschaftsforum

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester