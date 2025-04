Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 104,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 104,45 USD zu. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,19 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 101,51 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 3.733.924 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 125,40 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 20,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2024 bei 20,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 409,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,03 Prozent auf 827,52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 05.05.2025 gerechnet. Am 11.05.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,553 USD je Palantir-Aktie belaufen.

