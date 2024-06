Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,10 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,10 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 23,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 697.619 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,11 Prozent. Bei einem Wert von 13,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Mit Abgaben von 43,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 634,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 525,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,329 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie hoffnungslos überbewertet? Analyst senkt den Daumen - Palantir-Aktie nach Kurseinbruch wieder etwas fester

"Dramatisch verbessert": Darum raten Analysten zum Kauf der Palantir-Aktie

Cathie Wood: NVIDIA-Bewertung nur bei stärkerer Verbreitung von KI gerechtfertigt