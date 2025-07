Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tritt am Nachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 158,00 USD zeigte sich die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 158,00 USD zeigte sich die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 160,14 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 157,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,85 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.761.494 Aktien.

Bei 160,38 USD erreichte der Titel am 26.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 21,23 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 86,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir veröffentlichte am 05.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 883,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 634,34 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Palantir.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,581 USD im Jahr 2025 aus.

