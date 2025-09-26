Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 178,68 USD zu.

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 178,68 USD. Bei 181,45 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,55 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.801.423 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,45 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 395,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 1,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,644 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Fokus: KI für Boeings Rüstungs- und Raumfahrtfabriken

Anleger bei Palantir-Aktie am US-Markt unentschlossen: Aufträge und Bewertung im Blick

Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?