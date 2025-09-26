Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 180,65 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 180,65 USD. Bei 181,45 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 179,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.529.313 Palantir-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 4,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 36,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 80,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

