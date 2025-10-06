Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verteuert sich am Montagabend

So entwickelt sich Palo Alto Networks

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 213,60 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 213,60 USD zu. Die Palo Alto Networks-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 213,83 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,24 USD. Bisher wurden heute 1.104.276 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 213,83 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,11 Prozent. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palo Alto Networks ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

