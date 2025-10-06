Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Palo Alto Networks

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 212,55 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 212,55 USD. Bei 212,95 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ 333.877 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 212,95 USD erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,19 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 47,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

