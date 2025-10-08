DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.026 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend gefragt

08.10.25 20:24 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 216,43 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,6 Prozent auf 216,43 USD. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 217,11 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 212,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 683.193 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 217,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 0,31 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 33,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palo Alto Networks veröffentlichte am 18.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

