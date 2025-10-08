Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 214,41 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 214,41 USD. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 215,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,60 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197.425 Stück gehandelt.
Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 215,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Mit einem Kursverlust von 32,76 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 13.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
