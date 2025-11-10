Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Palo Alto Networks

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 213,49 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 213,49 USD. Im Tageshoch stieg die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 215,29 USD. Bei 214,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 114.550 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,68 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

