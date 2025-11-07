Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 210,59 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 210,59 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 207,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 208,23 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 619.247 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
