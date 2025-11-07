DAX23.555 -0,8%Est505.571 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Kurs der Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Freitagnachmittag mit Einbußen

07.11.25 16:08 Uhr

07.11.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 210,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
180,94 EUR -2,04 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 210,13 USD. In der Spitze büßte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 208,23 USD ein. Bei 208,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 192.655 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 223,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 6,36 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 31,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 19.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

