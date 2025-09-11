Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend verlustreich

Kurs der Palo Alto Networks

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 196,95 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 196,95 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,61 USD nach. Bei 198,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 608.746 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 210,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,17 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,80 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

