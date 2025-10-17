Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks legt am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 206,05 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 206,05 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 206,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 204,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 249.450 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei einem Wert von 217,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 5,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 42,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

