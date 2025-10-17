Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 207,58 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 207,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 208,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 204,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 624.116 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Bei 217,94 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,99 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 30,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palo Alto Networks gewährte am 18.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palo Alto Networks ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

