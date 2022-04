BMW baut Engagement im Bereich der nachhaltigen Fahrzeugbauteile aus - BMW-Aktie leichter

Wie der Konzern mitteilte, beteiligt er sich über seinen Risikokapitalfonds BMW i Ventures an dem Schweizer Unternehmen Bcomp, das Verbundwerkstoffe aus Naturfasern herstellt. Finanzielle Details nannte BMW nicht.

BMW will zudem seine Partnerschaft mit Bcomp im Bereich des Motorsports ausbauen. Gleichzeitig wollen die Unternehmen in der Entwicklung zusammenarbeiten. Ziel sei es, einen höheren Anteil an nachwachsenden Rohstoffen für die Produktion von Komponenten in zukünftigen Fahrzeugmodellen zu nutzen.

Die BMW-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise um 0,89 Prozent auf 79,14 Euro nach.

