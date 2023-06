PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel PayPal 59,30 EUR

Das Papier von PayPal legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 63,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 31.310 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 103,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 27.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,95 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,73 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 08.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.040,00 USD im Vergleich zu 6.483,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

