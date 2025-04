PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,6 Prozent auf 56,42 EUR.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 8,6 Prozent auf 56,42 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 56,33 EUR. Bei 58,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 37.202 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Gewinne von 61,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.07.2024 (52,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,05 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.04.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,03 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Börse New York: NASDAQ 100 mittags im Plus

Gewinne in New York: S&P 500 steigt mittags