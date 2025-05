PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 63,47 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 63,47 EUR. Bei 63,29 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 864 Stück.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Gewinne von 43,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 23,59 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,09 USD je PayPal-Aktie belaufen.

