PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Mittwochmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 63,63 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 63,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 63,55 EUR. Bei 63,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.111 Stück gehandelt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,23 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.04.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,09 USD je PayPal-Aktie.

