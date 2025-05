PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 63,71 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 63,71 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 63,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,83 EUR. Bisher wurden heute 2.036 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,05 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,87 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.04.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

