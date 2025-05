PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag südwärts

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 63,83 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie wies um 11:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 63,83 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 63,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.041 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 29,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,09 USD fest.

