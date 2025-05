PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 63,49 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 63,49 EUR abwärts. Bei 62,97 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.400 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 43,55 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,09 USD je Aktie aus.

