PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Montagnachmittag

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 108,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 109,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.626 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 264,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 144,54 Prozent niedriger. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,59 Prozent auf 6,12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 27.04.2022.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,79 USD im Jahr 2023 aus.

