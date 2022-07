PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Nachmittag südwärts

Die PayPal-Aktie musste um 05.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 68,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 67,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.014 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 264,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2021). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 74,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.033,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.483,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

