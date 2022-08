PayPal Aktie News: PayPal zieht am Mittag an

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 12:22 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 94,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.800 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 62,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 64,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 45,61 Prozent sinken.

PayPal gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 6.806,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.238,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 3,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie schließt mit deutlichem Plus: Neuer Großinvestor lässt Anleger über Gewinneinbruch hinwegsehen

PayPal-Aktie schnellt hoch: Aktivistischer Investor Elliott baut wohl größere Position auf

NFTs auf Raten kaufen: ApeNow ermöglicht finanzielle Flexibilität im NFT-Handel

