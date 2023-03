PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Freitagmittag ausgebremst

Das Papier von PayPal befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 75,73 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 10.641 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,92 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 38,39 Prozent zulegen. Bei 66,39 USD erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,07 Prozent.

Am 09.02.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.383,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.918,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

