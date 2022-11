PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag höher

Um 12:22 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 79,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 79,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,42 EUR. Zuletzt wechselten 5.209 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 192,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,88 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 64,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 21,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.11.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.846,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.182,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Amazon bietet US-Kunden neue Zahlungsmethode an

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com