PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag schwächer

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 65,86 USD ab.

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 65,86 USD abwärts. Die PayPal-Aktie sank bis auf 65,82 USD. Bei 67,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 416.238 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 76,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 23,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 30.04.2024 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab

Schwacher Handel in New York: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Börse New York: S&P 500 verbucht Abschläge