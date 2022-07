PayPal Aktie News: PayPal verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 11.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 69,85 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 69,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.121 PayPal-Aktien.

Am 27.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 264,45 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 73,59 Prozent wieder erreichen. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 64,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.483,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.033,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 3,86 USD je Aktie aus.

