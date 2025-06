PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 64,04 EUR.

Das Papier von PayPal befand sich um 11:40 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 64,04 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 63,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,75 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.036 Aktien.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Mit Abgaben von 24,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

