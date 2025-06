PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 64,66 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 64,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 64,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,75 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 167 Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,10 USD je PayPal-Aktie.

