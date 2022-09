PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 96,92 EUR nach oben. Bei 97,16 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,10 EUR. Bisher wurden heute 3.048 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,45 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,19 Prozent hinzugewinnen. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 49,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.806,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.238,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte PayPal am 20.10.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,93 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal, Apple-Pay und Co.: Laut einer Umfrage wird in Deutschland und Österreich vorwiegend bar bezahlt

Bitcoin, Ethereum & Co: Es bleibt volatil bei Kryptowährungen

PayPal: Wie US-Investor Paul Singer die PayPal-Aktie jetzt anschiebt

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com